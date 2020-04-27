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У ТСК назвали підозрілі моменти у слідстві щодо вибухів на складах боєприпасів

У ТСК назвали підозрілі моменти у слідстві щодо вибухів на складах боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тимчасова слідча комісії з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів знайшла підозрілі моменти у слідстві щодо вибухів на складах боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив голова Тимчасової слідчої комісії, лідер фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Був звіт аудиторської служби Міноборони, який виявив недолік на багато грошей. Після того, їм був наданий час на те, щоб виправити ці недоліки. Якимось магічним чином за тиждень до того, як буде дедлайн по цьому усуненню недоліків сталася пожежа. Чи це підозріло виглядає? Так. Чи в цьому була якась зрада? Ми не знаємо, це повинно робити слідство.

Ще однією підозрілою річю було проведення навчань спецпідрозділом військової служби правопорядку на цьому арсеналі. Вдень, коли сталася пожежа за телефоном командиру цього підрозділу (зателефонували - ред.) для того, щоб вони покинули територію арсеналу як тільки пожежа сталася. Потім вони повернулися на цей арсенал. Тобто виглядає таким чином, що хтось подбав про людські життя. Чи є це злочином, чи хтось у цьому винний, повинне визначати слідство, ми не слідчий орган", - зазначив Арахамія. 

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Згідно з їх звіту справу фальсифікує СБУ.

Раніше повідомлялося, що слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року.

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