В ВСК назвали подозрительные моменты в следствии по взрывам на складах боеприпасов

"Был отчет аудиторской службы Минобороны, который обнаружил недостаток на много денег. После того, им было предоставлено время на то, чтобы исправить эти недостатки. Каким-то магическим образом за неделю до того, как будет дедлайн по этому устранению недостатков, произошел пожар. Подозрительно ли это выглядит? Да. Была ли в этом какая-то измена? Мы не знаем, это должно делать следствие.

Еще одной подозрительной вещью было проведение учений спецподразделением военной службы правопорядка на этом арсенале. Днем, когда произошел пожар по телефону командиру этого подразделения (позвонили - ред.) для того, чтобы они покинули территорию арсенала как только пожар произошел. Потом они вернулись на этот арсенал. То есть выглядит таким образом, что кто-то позаботился о человеческих жизнях. Является ли это преступлением, или кто-то в этом виноват, должно определять следствие, мы не следственный орган", - отметил Арахамия.

Напомним, Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающаяся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.