У центрі Єревана знову почалася масова акція протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На центральній площі вірменської столиці Єревана - площі Республіки - у середу зранку почалася масова акція протесту на чолі з лідером опозиції, депутатом Ніколом Пашіняном. Про це УНН повідомляє з посиланням на News.am.
У понеділок, 23 квітня, після 11 днів акцій протесту, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.
Пашинян заявив про те, що 25 квітня він продовжить переговори з представниками влади, проте ввечері 24 квітня стало ясно, що зустріч не відбудеться. В.о. прем'єр-міністра Вірменії Карен Карапетян заявив, що Нікол Пашинян в односторонньому порядку висунув нові умови.
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Також Карапетян, якого цитує "Новости-Армения", звернувся до президента Вірменії щодо організації зустрічі за участю "широкого спектру парламентських і позапарламентських сил для обговорення внутрішньополітичної ситуації і можливих шляхів її вирішення аж до проведення позачергових парламентських виборів".
Пашинян, в свою чергу, назвав запропонований в.о. прем'єр-міністра Вірменії варіант проведення дострокових парламентських виборів неприйнятним. Він також заявив про відновлення протестних дій, оскільки правляча Республіканська партія Вірменії ціною відставки Сержа Саргсяна хоче зберегти владу.
Опозиціонер закликав 25 квітня, відновити акції громадянської непокори і не дозволити правлячій партії залишитися при владі.