В центре Еревана вновь началась массовая акция протеста

В понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Пашинян заявил о том, что 25 апреля он продолжит переговоры с представителями власти, однако вечером 24 апреля стало ясно, что встреча не состоится. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые условия.

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Также Карапетян, которого цитирует "Новости-Армения", обратился к президенту Армении относительно организации встречи с участием "широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения внутриполитической ситуации и возможных путей ее решения вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов".

Пашинян, в свою очередь, назвал предложенный и.о. премьер-министра Армении вариант проведения досрочных парламентских выборов неприемлемым. Он также заявил о возобновлении протестных действий, поскольку правящая Республиканская партия Армении ценой отставки Сержа Саргсяна хочет сохранить власть.

Оппозиционер призвал 25 апреля, возобновить акции гражданского неповиновения и не позволить правящей партии остаться у власти.