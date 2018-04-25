В центре Еревана вновь началась массовая акция протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На центральной площади армянской столицы Еревана - площади Республики - в среду утром началась массовая акция протеста во главе с лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на News.am.
В понедельник, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.
Пашинян заявил о том, что 25 апреля он продолжит переговоры с представителями власти, однако вечером 24 апреля стало ясно, что встреча не состоится. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил, что Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые условия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении
Также Карапетян, которого цитирует "Новости-Армения", обратился к президенту Армении относительно организации встречи с участием "широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения внутриполитической ситуации и возможных путей ее решения вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов".
Пашинян, в свою очередь, назвал предложенный и.о. премьер-министра Армении вариант проведения досрочных парламентских выборов неприемлемым. Он также заявил о возобновлении протестных действий, поскольку правящая Республиканская партия Армении ценой отставки Сержа Саргсяна хочет сохранить власть.
Оппозиционер призвал 25 апреля, возобновить акции гражданского неповиновения и не позволить правящей партии остаться у власти.