У центрі Одеси дерево перекрило рух автотранспорту

"Дерево впало на проїжджу частину вулиці Жуковського. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці від вулиці Рішельєвської до Катериненської тимчасово перекрито", - зазначили у поліції.

Внаслідок падіння дерева ніхто із людей не постраждав, пошкоджено чотири автомобілі.

Крім того, внаслідок сильного вітру було повалено кілька дерев і в спальному мікрорайоні Таїрово. Дерева впали на проїжджу частину, не пошкодивши жодного авто. Наразі комунальники вже прибирають повалені дерева.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.