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Негода знеструмила майже 400 населених пунктів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

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"Протягом 29 та ніч 30 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 389 населених пунктів у 10 областях, а саме: Львівська – 129 н.п., Тернопільська – 68 н.п., Хмельницька – 51 н.п., Чернівецька – 50 н.п., Івано-Франківська – 32 н.п., Вінницька – 21 н.п., Рівненська – 13 н.п., Полтавська – 12 н.п., Київська – 8 н.п. та Закарпатська – 5 н.п.", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні дощитиме.

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