Завтра у Карпатах очікують дощ з мокрим снігом

Крім того, за даними синоптиків, завтра у Карпатах очікується сильний західний вітер.

Температура протягом доби 0..6° тепла (на високогір'ї 0..5° морозу).

В Укргідрометцентрі також зазначили, що 30 жовтня у Києві очікують дощ.

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Пориви південно-західного та західного вітру 17-22 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 4-6° тепла.