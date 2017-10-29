Завтра у Карпатах очікують дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Завтра, 30 жовтня, в Карпатах дощ з мокрим снігом, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
Крім того, за даними синоптиків, завтра у Карпатах очікується сильний західний вітер.
Температура протягом доби 0..6° тепла (на високогір'ї 0..5° морозу).
В Укргідрометцентрі також зазначили, що 30 жовтня у Києві очікують дощ.
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Пориви південно-західного та західного вітру 17-22 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 4-6° тепла.