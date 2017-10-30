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Сьогодні в Україні дощитиме

Сьогодні в Україні дощитиме

Київ • УНН

 • 9685 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні, 30 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.

Температура повітря протягом дня становитиме 6-13 градусів вище нуля.

У західних областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі 4-8 градусів тепла, вдень 5-9 градусів тепла.

У північних областях - волога дощова погода, можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі 6-8 тепла, вдень 7-10 градусів тепла.

У східних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі 5-11 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

У центральній частині пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі 5-8 тепла, вдень 7-11 градусів вище нуля.

У південній частині місцями очікуються дощі. Температура повітря вночі 10-13 градусів тепла, вдень 11-14 градусів вище нуля.

Вітер в Україні північно-західний, 17-22 м/с, поривчастий.

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