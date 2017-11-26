У центрі Миколаєва застрелився чоловік

“Сьогодні о 8:45 до Центрального відділу ГУ НП в Миколаївській області надійшла інформація від місцевої мешканки про те, що, проходячи біля парку, розташованого в районі перехрестя вул. 68-ми Десантників та вул. Слобідської, вона почула постріл. Коли обернулась, побачила, що з лавки в парку падає невідомий чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного”, — йдеться в повідомленні.

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На місце події виїхали правоохоронці. Вони встановили, що 75-річний чоловік здійснив постріл в голову із бойового пістолету Макарова.

Попередньо відомо, що пенсіонер тяжко хворів, і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьким тягарем.

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Пістолет, одну гільзу та три патрони, що були заряджені в магазині, вилучені та направлені на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці встановлюють, звідки чоловік дістав зброю. Проводяться першочергові слідчі дії, очікуються результати фахівців, встановлюються обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві на зупинці громадського транспорту застрелився чоловік.