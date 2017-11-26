У центрі Миколаєва застрелився чоловік

ukru
14:09 • 39396 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 56220 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 90501 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 73589 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 79764 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 119719 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 114972 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120353 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 181791 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111487 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 192145 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 114571 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 141201 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 102159 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 53056 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 43345 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 90520 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 141201 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 181795 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 192145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 26507 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 53056 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 131663 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 121778 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 152645 перегляди
Актуальне
У центрі Миколаєва застрелився чоловік

У центрі Миколаєва застрелився чоловік

Київ • УНН

 • 12044 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні в парку в центрі Миколаєва застрелився чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

“Сьогодні о 8:45 до Центрального відділу ГУ НП в Миколаївській області надійшла інформація від місцевої мешканки про те, що, проходячи біля парку, розташованого в районі перехрестя вул. 68-ми Десантників та вул. Слобідської, вона почула постріл. Коли обернулась, побачила, що з лавки в парку падає невідомий чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Русанівському мосту в Києві знайшли повішеним чоловіка

На місце події виїхали правоохоронці. Вони встановили, що 75-річний чоловік здійснив постріл в голову із бойового пістолету Макарова.

Попередньо відомо, що пенсіонер тяжко хворів, і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьким тягарем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі двоє дівчат намагались покінчити життя самогубством

Пістолет, одну гільзу та три патрони, що були заряджені в магазині, вилучені та направлені на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці встановлюють, звідки чоловік дістав зброю. Проводяться першочергові слідчі дії, очікуються результати фахівців, встановлюються обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві на зупинці громадського транспорту застрелився чоловік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43