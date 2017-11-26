В центре Николаева застрелился мужчина

“Сегодня в 8:45 в Центральный отдел ГУ НП в Николаевской области поступила информация от местной жительницы о том, что, проходя мимо парка, расположенного в районе перекрестка ул. 68-ми Десантников и ул. Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. По словам заявительницы, перед этим она видела его там, но не заметила ничего странного”, — говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали правоохранители. Они установили, что 75-летний мужчина выстрелил в голову из боевого пистолета Макарова.

Предварительно известно, что пенсионер тяжело болел, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близких обузой.

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Пистолет, одну гильзу и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъяты и направлены на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают, откуда мужчина достал оружие. Проводятся первоочередные следственные действия, ожидаются результаты специалистов, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, вчера вечером в Киеве на остановке общественного транспорта застрелился мужчина.