В центре Николаева застрелился мужчина

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4212 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4981 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83676 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76217 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89590 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120544 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115728 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145959 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107423 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В центре Николаева застрелился мужчина

В центре Николаева застрелился мужчина

Киев  •  УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня в парке в центре Николаева застрелился мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

“Сегодня в 8:45 в Центральный отдел ГУ НП в Николаевской области поступила информация от местной жительницы о том, что, проходя мимо парка, расположенного в районе перекрестка ул. 68-ми Десантников и ул. Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. По словам заявительницы, перед этим она видела его там, но не заметила ничего странного”, — говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали правоохранители. Они установили, что 75-летний мужчина выстрелил в голову из боевого пистолета Макарова.

Предварительно известно, что пенсионер тяжело болел, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близких обузой.

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Пистолет, одну гильзу и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъяты и направлены на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители устанавливают, откуда мужчина достал оружие. Проводятся первоочередные следственные действия, ожидаются результаты специалистов, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, вчера вечером в Киеве на остановке общественного транспорта застрелился мужчина.

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