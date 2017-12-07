У центрі Києва сталася масштабна пожежа

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Увечері у столиці на вулиці Іллінській спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі, передає УНН.

“Нам надійшов виклик, що по вул. Іллінській горить двохповерхова відселена будівля. А саме дах цієї будівлі на площі 150 кв.м. До місця виклику негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи”, - повідомили в прес-службі ДСНС.

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Працівники одразу приступили до ліквідації і о 21:19 пожежу було локалізовано.

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На місці події працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, близько 40 осіб особового складу. Причина виникнення пожежі з’ясовується. Триває ліквідація пожежі.

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