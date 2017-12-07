В центре Киева произошел масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Вечером в столице на улице Ильинской вспыхнул пожар в двухэтажном здании, передает УНН.
"Нам поступил вызов, что по ул. Ильинской горит двухэтажное отселенная здание. А именно крыша этого здания на площади 150 кв.м. К месту вызова немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар на складе столичного завода ликвидировали
Работники сразу приступили к ликвидации и в 21:19 пожар был локализован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде горела школа
На месте происшествия работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, около 40 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется. Продолжается ликвидация пожара.