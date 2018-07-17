У центрі Києва на ліхтарі виявили тигрового пітона

“На вулиці Жилянській, 54 на ліхтарній опорі перехожим був виявлений пітон. Виявивши змію, людина звернулася в Команду порятунку тварин. Прибулий рятувальник зняв тигрового пітона (довжиною близько 2 метрів) з ліхтаря за допомогою телескопічної палиці. Про факт зняття пітона повідомлена поліція”, — йдеться у повідомленні.

На даний момент пітон переданий приватному фахівцеві на тимчасове утримання.

В Команді порятунку тварин зазначають, що повернуть тварину власнику, якщо він надасть докази того, що змія належить йому.

“Ми готові повернути змію власнику, якщо він надасть докази того, що змія належить йому і розповість, яким чином вона опинилася на ліхтарі”, — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня у Дніпрі до рятувальників двічі зверталися з проханням допомогти білкам, які потрапили в біду. Коли рятувальники прибули на місце події, виявилося, що білка заплуталася хвостиком і лапками у сітці та з нез’ясованих обставин була на дереві.