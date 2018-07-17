В центре Киева на фонаре обнаружили тигрового питона

“На улице Жилянской, 54 на фонаре прохожий обнаружил питона. Увидев змею, человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря с помощью телескопической палки. О факте снятия питона сообщили полицию”, — говорится в сообщении.

На данный момент питон передан частному специалисту на временное содержание.

В Команде спасения животных отмечают, что вернут животное владельцу, если он представит доказательства того, что змея принадлежит ему.

“Мы готовы вернуть змею владельцу, если он представит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 июля в Днепре спасателям дважды обращались с просьбой помочь белкам, которые попали в беду. Когда спасатели прибыли на место происшествия, оказалось, что белка запуталась хвостиком и лапками в сетке и с невыясненных обстоятельствах была на дереве.