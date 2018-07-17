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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47725 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104909 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126618 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170115 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153735 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141409 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В центре Киева на фонаре обнаружили тигрового питона

В центре Киева на фонаре обнаружили тигрового питона

Киев  •  УНН

 • 13647 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В центре Киева на улице Жилянской на фонаре обнаружили двухметрового тигрового питона. Об этом сообщает в Facebook Команда спасения животных, передает УНН.

“На улице Жилянской, 54 на фонаре прохожий обнаружил питона. Увидев змею, человек обратился в Команду спасения животных. Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря с помощью телескопической палки. О факте снятия питона сообщили полицию”, — говорится в сообщении.

На данный момент питон передан частному специалисту на временное содержание.

В Команде спасения животных отмечают, что вернут животное владельцу, если он представит доказательства того, что змея принадлежит ему.

“Мы готовы вернуть змею владельцу, если он представит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 июля в Днепре спасателям дважды обращались с просьбой помочь белкам, которые попали в беду. Когда спасатели прибыли на место происшествия, оказалось, что белка запуталась хвостиком и лапками в сетке и с невыясненных обстоятельствах была на дереве.

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