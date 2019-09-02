У центрі Києва горіла п'ятиповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Шевченківському районі Києва, у другій половині дня у неділю, 1 вересня, сталася пожежа у п'ятиповерхівці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДСНС у Facebook.
"1 вересня о 16:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку на вул. Прорізна, 18/1-Г, в Шевченківському районі столиці", - поінформували в ДСНС.
На місце події прибули 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 41 людей особового складу Київського гарнізону пожежної служби. Пожежники встановили, що на п'ятому поверсі в одній з мансард сталося загоряння з подальшим розповсюдженням вогню на дах будівлі.
О 17:51 пожежу на площі 100 кв. м. було локалізовано, а о 18:23 - ліквідовано.
Загиблих та травмованих немає. Причина загоряння встановлюється.
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