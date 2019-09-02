В центре Киева горела пятиэтажка

"1 сентября в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в. Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Прорезная, 18/1-Г, в Шевченковском районе столицы", - проинформировали в ГСЧС.

На место происшествия прибыли 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 41 человек личного состава Киевского гарнизона пожарной службы. Пожарные установили, что на пятом этаже в одной из мансард произошло возгорание с последующим распространением огня на крышу здания.

В 17:51 пожар на площади 100 кв. м. был локализован, а в 18:23 - ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Днепре горела машина.