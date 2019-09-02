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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115480 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126243 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117592 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122871 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126878 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В центре Киева горела пятиэтажка

В центре Киева горела пятиэтажка

Киев  •  УНН

 • 10732 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Шевченковском районе Киева, во второй половине дня в воскресенье, 1 сентября, произошел пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГСЧС в Facebook.

"1 сентября в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в. Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Прорезная, 18/1-Г, в Шевченковском районе столицы", - проинформировали в ГСЧС.

На место происшествия прибыли 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 41 человек личного состава Киевского гарнизона пожарной службы. Пожарные установили, что на пятом этаже в одной из мансард произошло возгорание с последующим распространением огня на крышу здания.

В 17:51 пожар на площади 100 кв. м. был локализован, а в 18:23 - ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Днепре горела машина.

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