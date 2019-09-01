У Дніпрі горіла автівка

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У неділю о 05:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Казакевича, що у Шевченківському районі Дніпра. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На місце події були направлені підрозділ 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на тимчасовій зупинці в автомобілі марки "Skoda" виникла пожежа.

Рятувальники негайно приступили до ліквідації займання.

О 06:09 пожежу було локалізуватно, а о 06:14 – ліквідовано.

В наслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон легкового автомобілю Skoda на площі 1,5 м2 .

Загиблих та травмованих немає.

До пожежно-рятувальних робіт залучено 5 людей особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів.

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