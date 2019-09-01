В Днепре горела машина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В воскресенье в 5:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Казакевича, что в Шевченковском районе Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия были направлены подразделение 19-й государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на временной остановке в автомобиле марки "Skoda" возник пожар.
Спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания.
В 6:09 пожар был локализуватно, а в 6:14 - ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожено моторный отсек и поврежден салон легкового автомобиля Skoda на площади 1,5 м2.
Погибших и травмированных нет.
В пожарно-спасательным работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, пожар в Днепре уничтожила склад с сырьем для топливных брикетов.