У центрі Херсона люди зібралися на мітинг проти російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На центральній площі Херсона люди зібралися на мітинг проти російських окупантів. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, опублікувавши відповідне відео, пише УНН.
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"На центральній площі Херсона прямо зараз розпочався мітинг проти окупантів! Люди не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці та площі тимчасово окупованих міст! Вимагайте в окупантів забиратися з України! Показуйте їм на смартфонах колони спаленої техніки та трупи їхніх товаришів. Нехай бачать, що українська земля горітиме у них під ногами", - написав Геращенко.
Журналіст Андрій Цаплієнко вказав, що у Херсоні люди не припиняють протести під дулами окупантів.
Раніше
Раніше повідомлялося, що окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки у пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР".
У СБУ вказували 4 березня, що окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які мають вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан уже заселили у готелі "Фрегат".
Однак, у Херсоні люди виходять на вулицю з українськими прапорами. Псують "картинку" російським пропагандистам, які готують агітки про роздачу "гуманітарки" місцевим жителям. Ті для постановки підвезли навіть 10 бабусь і почали роздавати пакунки, вказали 4 березня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Керівництво Херсону відмовилося від співпраці з окупантом. Активізувався партизанський рух: наразі спалено понад 10 од. техніки окупантів, додали у Центрі.