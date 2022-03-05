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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У центрі Херсона люди зібралися на мітинг проти російських окупантів

У центрі Херсона люди зібралися на мітинг проти російських окупантів

Київ • УНН

 • 264917 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На центральній площі Херсона люди зібралися на мітинг проти російських окупантів. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, опублікувавши відповідне відео, пише УНН.

Цитата

"На центральній площі Херсона прямо зараз розпочався мітинг проти окупантів! Люди не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці та площі тимчасово окупованих міст! Вимагайте в окупантів забиратися з України! Показуйте їм на смартфонах колони спаленої техніки та трупи їхніх товаришів. Нехай бачать, що українська земля горітиме у них під ногами", - написав Геращенко.

Журналіст Андрій Цаплієнко вказав, що у Херсоні люди не припиняють протести під дулами окупантів.

Раніше

Раніше повідомлялося, що окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки у пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР".

У СБУ вказували 4 березня, що окупанти готують постановочні мітинги у Херсоні для "картинки" у росЗМІ. Для цього звозять до Херсона людей із Криму, які мають вийти на постановочний мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан уже заселили у готелі "Фрегат".

Однак, у Херсоні люди виходять на вулицю з українськими прапорами. Псують "картинку" російським пропагандистам, які готують агітки про роздачу "гуманітарки" місцевим жителям. Ті для постановки підвезли навіть 10 бабусь і почали роздавати пакунки, вказали 4 березня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Керівництво Херсону відмовилося від співпраці з окупантом. Активізувався партизанський рух: наразі спалено понад 10 од. техніки окупантів, додали у Центрі.

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