В центре Херсона люди собрались на митинг против российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На центральной площади Херсона люди собрались на митинг против российских оккупантов. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео, пишет УНН.
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"На центральной площади Херсона прямо сейчас начался митинг против оккупантов! Люди не бойтесь! Собирайтесь вместе! Выходите на улицы и площади временно оккупированых городов! Требуйте у оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожжённой техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами", - написал Геращенко.
Журналист Андрей Цаплиенко указал, что в Херсоне люди не прекращают протесты под дулами оккупантов.
Ранее
Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне планируют театральный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ о создании "ХНР".
В СБУ указывали 4 марта, что оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в росСМИ. Для этого свозят в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в отеле "Фрегат".
Однако, в Херсоне люди выходят на улицу с украинскими флагами. Портят "картинку" российским пропагандистам, которые готовят агитки о раздаче "гуманитарки" местным жителям. Те для постановки подвезли даже 10 бабушек и начали раздавать пакеты, указали 4 марта в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Руководство Херсона отказалось от сотрудничества с оккупантом. Активизировалось партизанское движение: уже сожжено более 10 ед. техники оккупантов, добавили в Центре.