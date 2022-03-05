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В центре Херсона люди собрались на митинг против российских оккупантов

В центре Херсона люди собрались на митинг против российских оккупантов

Киев • УНН

 • 264916 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На центральной площади Херсона люди собрались на митинг против российских оккупантов. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео, пишет УНН.

Цитата

"На центральной площади Херсона прямо сейчас начался митинг против оккупантов! Люди не бойтесь! Собирайтесь вместе! Выходите на улицы и площади временно оккупированых городов! Требуйте у оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожжённой техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами", - написал Геращенко.

Журналист Андрей Цаплиенко указал, что в Херсоне люди не прекращают протесты под дулами оккупантов.

Ранее

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне планируют театральный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ о создании "ХНР".

В СБУ указывали 4 марта, что оккупанты готовят постановочные митинги в Херсоне для "картинки" в росСМИ. Для этого свозят в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в отеле "Фрегат".

Однако, в Херсоне люди выходят на улицу с украинскими флагами. Портят "картинку" российским пропагандистам, которые готовят агитки о раздаче "гуманитарки" местным жителям. Те для постановки подвезли даже 10 бабушек и начали раздавать пакеты, указали 4 марта в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Руководство Херсона отказалось от сотрудничества с оккупантом. Активизировалось партизанское движение: уже сожжено более 10 ед. техники оккупантов, добавили в Центре.

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