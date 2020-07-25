У ЦАР кандидатом на виборах президента став екс-глава країни, повалений у 2013 році

“Я приймаю місію, дану мені з’їздом, — заявив перед своїми прихильниками 73-річний Франсуа Бозізе. — Країна потребує досвідченому, миролюбному політику, який має власні переконання”. Він був єдиним кандидатом від партії “Ква На Ква”, засновником і лідером якої є.

Президентські вибори були призначені Національним виборчим відомством ЦАР на 27 грудня поточного року. Одночасно з ними пройдуть і парламентські вибори.

Довідка: Франсуа Бозізе очолив заколот, який привів до повалення в 2003 році тодішнього президента ЦАР Анж-Фелікса Патассе. Через два роки Бозізе переміг на президентських виборах. У 2011 році він був переобраний на свою посаду, однак навесні 2013 року після захоплення бойовиками антиурядової коаліції “Селек” столиці країни Бангі, Бозізе був змушений бігти в сусідній Камерун. Навесні 2013 році суд ЦАР виписав міжнародний ордер на його арешт.

Повалений глава держави намагався брати участь в президентських виборах 2015 року і був обраний кандидатом від партії “Ква На Ква”, однак йому відмовили в реєстрації. Всі останні роки Франсуа Бозізе проживав у вигнанні в Беніні, де отримав політичний притулок. В кінці минулого року Бозізе повернувся в ЦАР.

Чинний президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера поки не оголосив про свій намір домагатися переобрання.