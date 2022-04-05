"У темні часи добре видно світлих людей": нардеп розповіла, як бренди допомагають країні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Багато українських бізнесів продовжують працювати для українців й займаються активною волонтерською діяльністю. Навіть під вибухами снарядів. Навіть у гарячих точках, написала народний депутат Олена Мошенець у Facebook, передає УНН.
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"У темні часи добре видно світлих людей… І "світлий" бізнес теж", - наголосила вона.
За її словами, компанія МХП (Наша Ряба) безкоштовно передала 8,3 тис. тонн продукції. Зокрема "Наша ряба" разом з ГК "Верес" виготовляють тушонку (перша партія = 10 тонн) й передають на потреби ЗСУ і ТО.
Якщо потрібна допомога — МХП готова її надати. Потрібно лише заповнити форму https://dopomoga.mhp.com.ua/, зазначила нардеп.
Також вона додала, що осторонь не стоять українські бренди одягу.
"AndreTan вже передав більше 10 тис. одиниць одягу (жилети, штани, флісові кофти, спідня білизна тощо) для наших захисників і захисниць.
Kachorovska atelier виготовляють берці для військових, вже передано 1391 пару взуття", - розповіла Мошенець.
Тим часом "Молокія" за період повномасштабного вторгнення роздала українцям 100 тонн молока безкоштовно. А Atlas Weekend під час благодійних телемарафонів зібрав понад 40 млн грн для України.
"І це далеко не весь список українських бізнесів, які довели, що їхні цінності вищі за прибуток. Дякуємо за вашу роботу!
Пишіть у коментарях інші приклади, країна повинна їх знати", - наголосила нардеп.