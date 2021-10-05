У Техасі планують посмертно помилувати Джорджа Флойда

Цитата

“Ми шкодуємо про смерть колишнього жителя Х’юстона Джорджа Флойда і сподіваємося, що його сім’я знайде втіху в ухваленому рішенні щодо рекомендації помилування. Ми не підтримуємо вироку пана Флойда і згодні з тим, що ці обставини вимагають посмертного помилування. Ми закликаємо виконати рекомендації ради”, — ідеться в заяві окружного прокурора техаського округу Гарісс Кім Огг.

Доповнення

Флойда у Х’юстоні в лютому 2004 року заарештував колишній офіцер поліції Джеральд Гойнс за продаж кокаїну. Чоловік визнав себе винним за обвинуваченням у поширенні наркотиків, його засудили до 10 місяців тюремного ув’язнення.

За словами прокуратури, Гойнс сфабрикував інформацію для отримання ордерів на обшук, вважаючи, що люди в будинку торгували накротиками. Унаслідок рейду загинуло двоє людей і п’ятеро офіцерів були поранені.

Нагадаємо

25 травня 2020 року поліцейський Дерек Шовін убив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннеаполісі. Поліцейські поклали підозрюваного на асфальт, і Шовін утримував Флойда, наступивши йому на шию коліном. Затриманий скаржився на те, що йому немає чим дихати, а потім знепритомнів. Його доправили в лікарню, де він незабаром помер.

Загибель Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і спричинила масові протести проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах.