У Техасі планують посмертно помилувати Джорджа Флойда
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Рада американського штату Техас із питань помилування та умовно-дострокового звільнення запропонувала посмертно помилувати у справі про наркотики Джорджа Флойда, якого 2020 року вбив поліцейський. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.
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“Ми шкодуємо про смерть колишнього жителя Х’юстона Джорджа Флойда і сподіваємося, що його сім’я знайде втіху в ухваленому рішенні щодо рекомендації помилування. Ми не підтримуємо вироку пана Флойда і згодні з тим, що ці обставини вимагають посмертного помилування. Ми закликаємо виконати рекомендації ради”, — ідеться в заяві окружного прокурора техаського округу Гарісс Кім Огг.
Доповнення
Флойда у Х’юстоні в лютому 2004 року заарештував колишній офіцер поліції Джеральд Гойнс за продаж кокаїну. Чоловік визнав себе винним за обвинуваченням у поширенні наркотиків, його засудили до 10 місяців тюремного ув’язнення.
За словами прокуратури, Гойнс сфабрикував інформацію для отримання ордерів на обшук, вважаючи, що люди в будинку торгували накротиками. Унаслідок рейду загинуло двоє людей і п’ятеро офіцерів були поранені.
Нагадаємо
25 травня 2020 року поліцейський Дерек Шовін убив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннеаполісі. Поліцейські поклали підозрюваного на асфальт, і Шовін утримував Флойда, наступивши йому на шию коліном. Затриманий скаржився на те, що йому немає чим дихати, а потім знепритомнів. Його доправили в лікарню, де він незабаром помер.
Загибель Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і спричинила масові протести проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах.