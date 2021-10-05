В Техасе планируют посмертно помиловать Джорджа Флойда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения предложил посмертно помиловать по делу о наркотиках Джорджа Флойда, которого в 2020 году убил полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
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“Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом решении по рекомендации помилования. Мы не поддерживаем приговор господина Флойда и согласны с тем, что эти обстоятельства требуют посмертного помилования. Мы призываем выполнить рекомендации совета”, — говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Гарисса Ким Огг.
Дополнение
Флойда в Хьюстоне в феврале 2004 года арестовал бывший офицер полиции Джеральд Гойнс за продажу кокаина. Мужчина признал себя виновным по обвинению в распространении наркотиков, его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения.
По словам прокуратуры, Гойнс сфабриковал информацию для получения ордеров на обыск, считая, что люди в доме торговали накротиками. В результате рейда погибли два человека и пятеро офицеров были ранены.
Напомним
25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Полицейские положили подозреваемого на асфальт, а Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а потом потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре умер.
Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.