У Ташкенті затримали трьох українців при спробі пограбувати банк

Зловмисники були затримані при спробі розкрити депозитні комірки банку.

"3 липня, відповідно до документів, що надійшли в УВС Шайхантахурского району міста Ташкента стало відомо, що 16 травня ц.р. громадяни Республіки України Ш.Б. і Б.В. у змові з раніше судимим А.С. відкрили в банку Шайхантахурского району депозитні комірки, під цим приводом вони ретельно вивчили цей банк і були затримані співробітниками внутрішніх справ при спробі відкрити спеціальними інструментами ящики...", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під вартою опинився чоловік, на рахунку якого значиться 32 епізоди викрадення грошових коштів з банківських карток громадян.