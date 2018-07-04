В Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Ташкенте правоохранители задержали группу из троих человек, которая пыталась ограбить банк "Ориент Финанс Банк". Все трое являются гражданами Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.
Злоумышленники были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка.
"3 июля по поступившим документам в УВД Шайхантахурского района города Ташкента стало известно, что 16 мая с.г. граждане Республики Украины Ш.Б. и Б.В. в сговоре с ранее судимым А.С. открыли в банке Шайхантахурского района депозитные ячейки, под этим предлогом они тщательно изучили этот банк и были задержаны сотрудниками внутренних дел при попытке вскрытии специальными инструментами ящиков...", - говорится в сообщении.
Напомним, на Днепропетровщине под стражей оказался мужчина, на счету которого числится 32 эпизода похищения денежных средств с банковских карточек граждан.