У Святошинському дитбудинку відкриють відділення для дітей з особливими потребами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У 2017 році на базі Святошинського дитячого будинку-інтернату запрацює відділення денного перебування для хлопців з особливими потребами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“На базі Святошинського дитячого будинку-інтернату ми плануємо відкрити відділення денного перебування для 20 дітей з особливими потребами — хлопців з психічними захворюваннями, які самі пересуваються та можуть навчатися. Відділення зможе щоденно прийняти на денне перебування 20 осіб, віком від 4 до 18 років”, — зазначив мер.
Відкриття відділення планується на І квартал 2017 року. Станом на листопад 2016 року на підготовку інтернату витрачено біля 340 тис. грн.
У Святошинському дитячому будинку-інтернаті на постійному проживанні перебуває 161 хлопець віком від 4 до 18 років та молодь віком від 18 до 35 років (у молодіжному відділенні) з вадами розумового і фізичного розвитку та психічними розладами. Усі вони потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг. Інтернат розрахований на проживання 290 вихованців.