В Святошинском детдоме откроют отделение для детей с ограниченными возможностями

"На базе Святошинского детского дома-интерната мы планируем открыть отделение дневного пребывания для 20 детей с ограниченными возможностями - ребят с психическими заболеваниями, которые сами передвигаются и могут учиться. Отделение сможет ежедневно принять на дневное пребывание 20 человек в возрасте от 4 до 18 лет ", - отметил мэр.

Открытие отделения планируется на I квартал 2017 года. По состоянию на ноябрь 2016 года на подготовку интерната потрачено около 340 тыс. грн.

В Святошинском детском доме-интернате на постоянном проживании находится 161 парень в возрасте от 4 до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет (в молодежном отделении) с недостатками умственного и физического развития и психическими расстройствами. Все они нуждаются в постоянном постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, образовательных и реабилитационных услуг. Интернат рассчитан на проживание 290 воспитанников.