В Святошинском детдоме откроют отделение для детей с ограниченными возможностями
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В 2017 году на базе Святошинского детского дома-интерната заработает отделение дневного пребывания для ребят с ограниченными возможностями. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"На базе Святошинского детского дома-интерната мы планируем открыть отделение дневного пребывания для 20 детей с ограниченными возможностями - ребят с психическими заболеваниями, которые сами передвигаются и могут учиться. Отделение сможет ежедневно принять на дневное пребывание 20 человек в возрасте от 4 до 18 лет ", - отметил мэр.
Открытие отделения планируется на I квартал 2017 года. По состоянию на ноябрь 2016 года на подготовку интерната потрачено около 340 тыс. грн.
В Святошинском детском доме-интернате на постоянном проживании находится 161 парень в возрасте от 4 до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 до 35 лет (в молодежном отделении) с недостатками умственного и физического развития и психическими расстройствами. Все они нуждаются в постоянном постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, образовательных и реабилитационных услуг. Интернат рассчитан на проживание 290 воспитанников.