У супермаркетах Києва з'явилися ігрові автомати

Зокрема, мова йде про Святошинський, Деснянський та Харківський райони столиці.

Автомати під назвою "Промо Kiosk" встановлені в людному місці. Для того, щоб випробувати свою удачу, жителям і гостям столиці треба поповнити даний пристрій на 50 грн.

Незважаючи на зазначене обмеження "18+", доступ до однорукого бандита мають всі вікові категорії. Користувачі соцмереж з іронією відреагували на дані пристрої.

"Вони нікуди і не зникали, весь цей час спокійно працюють під вивіскою спортлото і т.д., на лісовій прям на центральній алеї, від метро до зупинки траліка їх штук п'ять", - написав киянин Дмитро Петров.

"Беззаконня і сваволя. Далі буде ще веселіше", - прокоментував користувач соцсгрупи в фейсбук "Позняки Осокорки Харківський" Dmitry Rammstein.

Також, за непідтвердженими даними користувачів соцмереж, автомати можуть належати одному з найбільших операторів лотерей "УНЛ" (Українська національна лотерея). До слова, точки "УНЛ" були виявлені в древньому костелі на Західній Україні.

Крім того, "готовий" бізнес з ігровими автоматами можна придбати на електронному майданчику olx. Вартість укомплектованого "однорукими бандитами" залу становить 5 тис. дол.

Зокрема, такий бізнес можна придбати в Одесі. Покупцеві гарантується робота клубу під вивіскою "УНЛ".

Нагадаємо, "Українську національну лотерею" пов'язують з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. Компанію неодноразово викривали в організації заборонених азартних ігор, а також ухилення від сплати податків.

Зокрема, заборонена букмекерська діяльність прикривалася лотереями "Фаворит спорт".

У той же час, "Українську національну лотерею" активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів. РНБО, наприклад, ввів обмежувальні санкції проти компаній "М.С.Л." і "Патріот", а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм в отриманні ліцензії на продовження діяльності. Паралельно радикали з "Національного корпусу" взялися громити лотерейні точки конкурентів "Української національної лотереї".

Втім, плани по монополізації лотерейного ринку зацікавленим особам реалізувати поки не вдається. В СБУ заявили, що підстав для утримання "М.С.Л." під санкціями немає, документ Мінфіну не підтримали в АМКУ і Держказначействі, а погроми "Нацкорпуса" назвали замовними.

Вирішальні голоси залишилися за народними депутатами, зокрема членами Бюджетного комітету ВР, які на цьому тижні повинні розглянути питання узгодження імплементувати в проект бюджету країни на 2018 рік документ Мінфіну про ліцензування лотерей. Якщо Комітет його пропустить, то, за оцінками експертів, в наступному році в Україні може з'явитися монополіст ринку в особі "УНЛ", якому створені всі умови для установки "одноруких бандитів" під виглядом лотерей.