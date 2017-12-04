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В супермаркетах Киева появились игровые автоматы

Киев  •  УНН

 • 20199 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В торговых центрах Киева появились игровые автоматы, передает корреспондент УНН.

В частности, речь идет о Святошинском, Деснянском и Харьковском районах столицы.

Автоматы под названием “Промо Kiosk” установлены в людном месте. Для того, чтобы испытать свою удачу, жителям и гостям столицы нужно пополнить данное устройство на 50 грн.

Несмотря на указанное ограничение “18+”, доступ к однорукому бандиту имеют все возрастные категории.
Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на данные устройства.

“Они никуда и не исчезали, все это время спокойно работают под вывеской спортлото и т.д., на лесной прям на центральной алее, от метро до остановки тралика их штук пять”, — написал киевлянин Дмитрий Петров.

“Беззаконие и произвол. Дальше будет еще веселее”, — прокомментировал пользователь соцсгрупы в фейсбук “Позняки Осокорки Харьковский” Dmitry Rammstein.

Также, по неподтвержденным данным пользователей соцсетей, автоматы могут принадлежать одному из крупнейших операторов лотерей “УНЛ” (Украинские национальные лотереи). К слову, точки “УНЛ” были обнаружены в древнем костеле на Западной Украине.

Кроме того, “готовый” бизнес с игровыми автоматами можно приобрести на электронной площадке olx. Стоимость укомплектованного “однорукими бандитами” зала составляет 5 тыс. долл.

В частности, такой бизнес можно приобрести в Одессе. Покупателю гарантируется работа клуба под вывеской “УНЛ”.

Напомним, “Украинскую национальную лотерею” связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. Компанию неоднократно разоблачали в организации запрещенных азартных игр, а также уклонении от уплаты налогов.

В частности, запрещённая букмекерская деятельность прикрывалась лотереями “Фаворит спорт”.

В то же время, “Украинскую национальную лотерею” активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов. СНБО, например, ввел ограничительные санкции против компаний “М.С.Л.” и “Патриот”, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют им в получении лицензии на продолжение деятельности. Параллельно радикалы из “Национального корпуса” взялись громить лотерейные точки конкурентов “Украинской национальной лотереи”.

Впрочем, планы по монополизации лотерейного рынка заинтересованным лицам реализовать пока не удается. В СБУ заявили, что оснований для удержания “М.С.Л.” под санкциями нет, документ Минфина не поддержали в АМКУ и Госказначействе, а погромы “Нацкорпуса” назвали заказными.

Решающие голоса остались за народными депутатами, в частности членами бюджетного Комитета ВР, которые на этой неделе должны рассмотреть вопрос согласования имплементированного в проект бюджета страны на 2018 год документ Минфина о лицензировании лотерей. Если Комитет его пропустит, то по оценкам экспертов, в следующем году в Украине может появиться монополист рынка в лице “УНЛ”, которому созданы все условия для установки “одноруких бандитов” под видом лотерей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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