У Сумській області виявили перший випадок COVID-19 - мер Конотопа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Конотопі Сумської області виявлено перший випадок інфікування COVID-19, згідно з першими двома тестами, зазначає УНН з посиланням на Facebook міського голови Конотопа Артема Семініхіна.
“В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на Коронавірус. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району. На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легень”, — вказав він у повідомленні.
Міський очільник також зазначив, що жінці “було зроблено два тести на наявність у неї „COVID-19“ (Коронавірус). Обидва показали позитивний результат. Взято ще додаткові аналізи і відправлені в лабораторію до міста Суми”.
Наразі, в Україні офіційно зареєстровано 113 випадків інфікування COVID-19, з яких 4 — летальні.