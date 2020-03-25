В Сумской области обнаружили первый случай COVID-19 - мэр Конотопа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Конотопе Сумской области выявлен первый случай инфицирования COVID-19, согласно с первыми двумя тестами, отмечает УНН со ссылкой на Facebook городского председателя Конотопа Артема Семинихина.
“В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких”, — отметил он в сообщении.
Городской глава также отметил, что женщине “было сделано два теста на наличие у нее „COVID-19“ (Коронавирус). Оба показали положительный результат. Взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в город Сумы”.
Сейчас в Украине официально зарегистрировано 113 случаев инфицирования COVID-19, из которых 4 — летальные.