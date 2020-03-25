В Сумской области обнаружили первый случай COVID-19 - мэр Конотопа

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87184 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100732 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102885 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102108 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110285 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99565 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104602 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106477 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131429 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области обнаружили первый случай COVID-19 - мэр Конотопа

В Сумской области обнаружили первый случай COVID-19 - мэр Конотопа

Киев  •  УНН

 • 16892 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Конотопе Сумской области выявлен первый случай инфицирования COVID-19, согласно с первыми двумя тестами, отмечает УНН со ссылкой на Facebook городского председателя Конотопа Артема Семинихина.

“В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких”, — отметил он в сообщении.

Городской глава также отметил, что женщине “было сделано два теста на наличие у нее „COVID-19“ (Коронавирус). Оба показали положительный результат. Взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в город Сумы”.

Сейчас в Украине официально зарегистрировано 113 случаев инфицирования COVID-19, из которых 4 — летальные.

Украинские Национальные Новости

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