У Суми для евакуації вирушили 35 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Суми для евакуації вранці 10 березня вирушили 35 автобусів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"35 автобусів із Лохвиці вирушили в Суми для евакуації", - повідомив Тимошенко.
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Евакуація населення за кількома гуманітарними коридорами продовжиться сьогодні, 10 березня. Зокрема, на Сумщині - за трьома напрямками.
В Україні за добу 9 березня евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з низки містечок на Київщині.