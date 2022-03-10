В Сумы для эвакуации отправились 35 автобусов

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"35 автобусов из Лохвицы отправились в Сумы для эвакуации", - сообщил Тимошенко.

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Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области - по трем направлениям.

В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в том числе из ряда городков в Киевской области.