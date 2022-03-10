В Сумы для эвакуации отправились 35 автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Сумы для эвакуации утром 10 марта отправились 35 автобусов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"35 автобусов из Лохвицы отправились в Сумы для эвакуации", - сообщил Тимошенко.
Дополнения
Эвакуация населения по нескольким гуманитарным коридорам продолжится сегодня, 10 марта. В частности, в Сумской области - по трем направлениям.
В Украине за сутки 9 марта эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в том числе из ряда городков в Киевской области.