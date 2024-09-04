У Сумах чоловіка засуджено до 2 років в'язниці за домашнє насильство
Київ • УНН
40-річного чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство в Сумах. Незважаючи на попередні покарання, він продовжував погрожувати та нападати на колишню співмешканку.
У місті Суми 40-річного чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі за вчинення домашнього насильства. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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Судовий вирок було винесено безпосередньо у залі суду, де обвинувачений одразу ж був взятий під варту.
Прокурор Окружної прокуратури міста Суми підтримав публічне обвинувачення проти чоловіка, який, попри те, що вже не проживає разом зі своєю колишньою співмешканкою, продовжував періодично приходити до її дому в стані алкогольного сп’яніння. За словами прокуратури, чоловік систематично влаштовував сварки, вибивав двері, погрожував фізичною розправою та штовхав жінку в присутності її 12-річної доньки.
Незважаючи на численні адміністративні протоколи за насильство в сім’ї, заборонний припис та засудження до 2 років пробаційного нагляду у квітні 2024 року, чоловік продовжував вчиняти насильство.
Суд, врахувавши всі обставини справи та непокору обвинуваченого, ухвалив вирок про 2 роки позбавлення волі. Чоловіка одразу ж взяли під вартою та помістили в місця позбавлення волі з зали суду.
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