В городе Сумы 40-летний мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы за совершение домашнего насилия. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

Судебный приговор был вынесен непосредственно в зале суда, где обвиняемый сразу же был взят под стражу.

Прокурор Окружной прокуратуры города Сумы поддержал публичное обвинение против мужчины, который, несмотря на то, что уже не проживает вместе со своей бывшей сожительницей, продолжал периодически приходить в ее дом в состоянии алкогольного опьянения. По словам прокуратуры, мужчина систематически устраивал ссоры, выбивал двери, угрожал физической расправой и толкал женщину в присутствии ее 12-летней дочери.

Несмотря на многочисленные административные протоколы за насилие в семье, запрещающее предписание и осуждение к 2 годам пробационного надзора в апреле 2024 года, мужчина продолжал совершать насилие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела и неповиновение обвиняемого, вынес приговор о 2 годах лишения свободы. Мужчину сразу же взяли под стражу и поместили в места лишения свободы из зала суда.

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