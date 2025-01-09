У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовими
Київ • УНН
Рада ухвалила законопроєкт про спеціалізацію суддів з розгляду військових злочинів. У місцевих та апеляційних судах з'являться судді зі спеціальною підготовкою для таких справ.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає введення у місцевих загальних судах та апеляційних судах спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовими. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10301.
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"№10301 - запровадити у місцевих загальних судах та апеляційних судах спеціалізацію суддів із здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. За основу (260)", - повідомив Железняк.
Законопроєкт доповнює статтю 18 закону "Про судоустрій і статус суддів" нормою, за якою "у місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх та спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".
Судді, уповноважені здійснювати такі кримінальні провадження обираються з числа суддів відповідного суду, або за пропозицією будь-якого судді. Вони обиратимуться на строк не більше 5 років і можуть бути переобрані повторно.
Суддями, які зможуть здійснювати такі кримінальні провадження, обирають суддю із із досвідом здійснення кримінального провадження. Такі судді не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.
Нагадаємо
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12368 про створення Вищого адміністративного суду - лише 218 голосів "за". Це вже другий провал законопроєкту, який є маяком МВФ та має бути ухвалений до кінця 2024 року.