В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военными

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает введение в местных общих судах и апелляционных судах специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военными. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10301.

Детали

"№10301 - ввести в местных общих судах и апелляционных судах специализацию судей по осуществлению уголовного производства по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. За основу (260)", - сообщил Железняк.

Законопроект дополняет статью 18 закона "О судоустройстве и статусе судей" нормой, согласно которой "в местных общих судах и апелляционных судах действует специализация судей по осуществлению уголовного производства в отношении несовершеннолетних и специализация судей по осуществлению уголовного производства по делам о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Судьи, уполномоченные осуществлять такие уголовные производства избираются из числа судей соответствующего суда, или по предложению любого судьи. Они будут избираться на срок не более 5 лет и могут быть переизбраны повторно.

Судьями, которые смогут осуществлять такие уголовные производства, выбирают судью с опытом осуществления уголовного производства. Такие судьи не освобождаются от исполнения обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако осуществление ими таких полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение.

Напомним

Верховная Рада не поддержала законопроект №12368 о создании Высшего административного суда - только 218 голосов "за". Это уже второй провал законопроекта, который является маяком МВФ и должен быть принят до конца 2024 года.