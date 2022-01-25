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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 41497 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

У столиці зранку утворилися затори: де ускладнено рух

У столиці зранку утворилися затори: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 18749 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 25 січня, у столиці помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.

Деталі

На правому березі рух ускладнено на проспектах Голосіївському, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Перемоги, Степана Бандери та Любомира Гузара.

Окрім того, затори утворилися на вулицях Великій Васильківській, Жилянській, Олени Теліги, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана та Щусєва.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності.

Затори також є на вулицях Андрія Малишка та Оноре де Бальзака.

Рух на мостах Патона та Північному ускладнено у напрямку правого берега. На мостах – Південному, Дарницькому та Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні у вівторок, 25 січня, опадів не прогнозують у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях. На решті території очікується сніг. Можлива ожеледиця.

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