У столиці виробляють цукерки біля ртутного заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На території столичного заводу "Радикал", який завалений отрутохімікатами, знаходиться понад 40 об'єктів підприємницької діяльності, в тому числі кондитерська фабрика. Про це під час прес-конференції заявив начальник Управління КМДА з надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, передає УНН.
"На сьогоднішній день на заводі "Радикал" розташовано більше 40 суб'єктів підприємницької діяльності. Там знаходиться завод, де виробляють і зберігають цукерки в тому числі", - розповів він.
Чиновник додав, що питання демеркуризації території заводу досі не вирішене.
"На даний момент спільно управлінням екології КМДА і Мінекології вирішується питання про вивезення та утилізації будівельного грунту, який забруднений ртутними відходами", - наголосив він.
Нагадаємо, столичний завод "Радикал" вважався хімічним гігантом Радянського Союзу, орієнтованим на оборонну промисловість.
Там виготовлялися хімічні речовини, серед яких хлор, сірчана і соляна кислоти, ДДТ і поролон. До сих пір там зберігається 200 тис. тонн небезпечної ртуті.
Вивчати ситуацію на заводі Радикал, взялася тимчасова контрольна комісія Київради. Депутати обіцяють, що до кінця поточного року буде завершено роботу над проектом по демеркуризації його території.