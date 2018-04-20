В столице производят конфеты возле ртутного завода

"На сегодняшний день на заводе "Радикал"расположено более 40 субъектов предпринимательской деятельности. Там находится завод, где производят и хранят конфеты в том числе", - рассказал он.

Чиновник добавил, что вопрос демеркуризации территории завода до сих пор не решен.

"На данный момент совместно управлением экологии КГГА и Минэкологии решается вопрос о вывозе и утилизации строительного грунта, который загрязнен ртутными отходами", - подчеркнул он.

Напомним, столичный завод "Радикал" считался химическим гигантом Советского Союза, ориентированным на оборонную промышленность.

Там изготавливались химические вещества, среди которых хлор, серная и соляная кислоты, ДДТ и поролон. До сих пор там хранится 200 тыс. тонн опасной ртути.

Изучать ситуацию на заводе Радикал, взялась временная контрольная комиссия Киевсовета. Депутаты обещают, что до конца текущего года будет завершена работа над проектом по демеркуризации его территории.