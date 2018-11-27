У столиці понад 30 магазинів продавали алкоголь дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Столичні правоохоронці продовжують перевіряти бізнес на предмет порушення законодавства в частині продажу алкоголю та сигарет дітям. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"У результаті відпрацювання із початку року складено 93 адміністративних протоколи за реалізацію підліткам цих (алкоголь та сигарети - ред.) товарів, у 34-х випадках прийнято рішення про позбавлення ліцензії на реалізацію підакцизних товарів та накладено штраф на понад 230 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
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Також повідомляється, що у рамках заходів працівники Печерського управління поліції перевірили магазини, які розташовані неподалік від навчальних закладів.
"Ми попереджаємо продавців про адміністративну відповідальність у разі продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім та нагадуємо, що при появі сумнівів щодо віку покупця вони зобов'язані перевірити його паспортні дані. До того ж, ми розмістили у крамницях інформаційні листівки", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Сергій Ващенко.
Нагадаємо, депутати ініціювали посилення відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім. Відповідний законопроект (№9065) був ініційований групою народних депутатів на чолі з Андрієм Павелком.
Документ, серед іншого, передбачає 100-разове підвищення штрафів, запровадження кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво, а також "пропонує" заборонити торгівлю алкоголем і тютюном поблизу шкільних подвір’їв.