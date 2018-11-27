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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103470 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 109037 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 141287 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134830 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

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В столице более 30 магазинов продавали алкоголь детям

В столице более 30 магазинов продавали алкоголь детям

Киев  •  УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Столичные правоохранители продолжают проверять бизнес на предмет нарушения законодательства в части продажи алкоголя и сигарет детям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

"В результате отработки с начала года составлено 93 административных протокола за реализацию подросткам этих (алкоголь и сигареты - ред.) товаров, в 34-х случаях принято решение о лишении лицензии на реализацию подакцизных товаров и наложен штраф более чем 230 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в рамках мероприятий сотрудники Печерского управления полиции проверили магазины, расположенные неподалеку от учебных заведений.

"Мы предупреждаем продавцов об административной ответственности в случае продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним и напоминаем, что при появлении сомнений относительно возраста покупателя они обязаны проверить его паспортные данные. К тому же, мы разместили в магазинах информационные листовки", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Сергей Ващенко.

Напомним, депутаты инициировали усиление ответственности за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Соответствующий законопроект (№9065) был инициирован группой народных депутатов во главе с Андреем Павелко.

Документ, среди прочего, предусматривает 100-кратное повышение штрафов, введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство, а также "предлагает" запретить торговлю алкоголем и табаком вблизи школьных дворов.

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