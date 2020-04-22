У столиці помітні незначні затори: рух ускладнено на деяких мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. З ранку середи, станом на 8:25, у Києві утворилися незначні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначні затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги та бульварі Тараса Шевченка. Також незначне ускладнення руху транспорту помітне на вулиці Івана Мазепи, вулиці Левандовській та вулиці Набережно-Хрещатицькій.
На лівому березі Києва рух ускладнено на вулиці Братиславській, проспектах Юріна Гагаріна та Соборності. Окрім того, затори починають утворюватися на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега. Також помітні затори на під’їзді до Києва з боку Бориспільського шосе.
Рух на мостах: на Південному, мосту Метро та Північному рух частково ускладнено у напрямку правого берега, Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у середу, 22 квітня, очікується суха погода, місцями буде вітряно, вночі - заморозки, удень - до 18 градусів тепла.