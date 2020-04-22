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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 59475 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97979 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130313 просмотра

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В столице заметны незначительные пробки: движение затруднено на некоторых мостах

В столице заметны незначительные пробки: движение затруднено на некоторых мостах

Киев  •  УНН

 • 14291 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С утра среды, по состоянию на 8:25, в Киеве образовались незначительные осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. Также незначительное затруднение движения транспорта заметно на улице Ивана Мазепы, улице Левандовской и улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу Киева движение затруднено на улице Братиславской, проспектах Юрина Гагарина и Соборности. Кроме того, пробки начинают образовываться на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега. Также заметны пробки на подъезде к Киеву со стороны Бориспольского шоссе.

Движение на мостах: на Южном, мосту Метро и Северном движение частично затруднено в направлении правого берега, на Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Напомним, в Украине в среду, 22 апреля, ожидается сухая погода, местами будет ветрено, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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