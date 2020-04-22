В столице заметны незначительные пробки: движение затруднено на некоторых мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. С утра среды, по состоянию на 8:25, в Киеве образовались незначительные осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. Также незначительное затруднение движения транспорта заметно на улице Ивана Мазепы, улице Левандовской и улице Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу Киева движение затруднено на улице Братиславской, проспектах Юрина Гагарина и Соборности. Кроме того, пробки начинают образовываться на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега. Также заметны пробки на подъезде к Киеву со стороны Бориспольского шоссе.
Движение на мостах: на Южном, мосту Метро и Северном движение частично затруднено в направлении правого берега, на Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, в Украине в среду, 22 апреля, ожидается сухая погода, местами будет ветрено, ночью - заморозки, днем - до 18 градусов тепла.