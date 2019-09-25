У столиці невідомі підпалили косметичний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Києві невідомі підпалили магазин з продажу косметики. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася орієнтовно о треті годині ночі 25 вересня. За попередньою інформацією, двоє невідомих під'їхали на скутері до магазину, розташованому по вулиці С.Петлюри, та один з них кинув невідомі предмети в бік приміщення магазину. Після цього невідомі поїхали з місця події, а в магазині виникло загорання.
Вогнеборці швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив частину приміщення. Наразі сума збитків встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом умисного пошкодження майна.
Нагадаємо, через масштабну пожежу бензовозів у Києві відкрили провадження.