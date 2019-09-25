В столице неизвестные подожгли косметический магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киеве неизвестные подожгли магазин по продаже косметики. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Произошло это ориентировочно в три часа ночи 25 сентября. По предварительной информации, двое неизвестных подъехали на скутере к магазину, расположенном по улице Петлюры, и один из них бросил неизвестные предметы в сторону помещения магазина. После этого неизвестные уехали с места происшествия, а в магазине возникло возгорание.
Пожарные быстро потушили огонь. Никто не пострадал. Огонь повредил часть помещения. Сейчас сумма ущерба устанавливается.
Начато досудебное расследование по факту умышленного повреждения имущества.
Напомним, из-за масштабного пожара бензовозов в Киеве открыли производство.