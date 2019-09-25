В столице неизвестные подожгли косметический магазин

Произошло это ориентировочно в три часа ночи 25 сентября. По предварительной информации, двое неизвестных подъехали на скутере к магазину, расположенном по улице Петлюры, и один из них бросил неизвестные предметы в сторону помещения магазина. После этого неизвестные уехали с места происшествия, а в магазине возникло возгорание.

Пожарные быстро потушили огонь. Никто не пострадал. Огонь повредил часть помещения. Сейчас сумма ущерба устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту умышленного повреждения имущества.

Напомним, из-за масштабного пожара бензовозов в Киеве открыли производство.