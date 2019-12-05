У столиці намагалися викрасти помічницю народного депутата - поліція

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Працівники Нацполіції попередили викрадення жінки — помічника народного депутата України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“У листопаді 2019 року правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України, а відтак разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб розпочали документування їх злочинної діяльності”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

4 грудня 2019 року, у місті Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, за участю бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства.

У поліції також зазначили, що: “Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані — двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 та 47 років. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення”.

Зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину. Відповідно до санкції статей, їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі. На даний час тривають слідчі дії.

Українські Національні Новини

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