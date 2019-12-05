В столице пытались похитить помощницу народного депутата - полиция

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Работники Нацполиции предупредили похищение женщины — помощницы народного депутата Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

“В ноябре 2019 года правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности”, — указано в сообщении правоохранителей.

4 декабря 2019 года, в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРДа под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины с применением насилия.

В полиции также отметили, что: “При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные — двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовлено для дальнейшего содержания после похищения”.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.

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