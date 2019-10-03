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У столиці лікаря-трансплантолога затримали на хабарі у 20 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Києві на хабарі затримали завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту Трансплантології НАМНУ, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У столиці лікаря-трансплантолога затримали на хабарі у 20 тис. доларів

“Лікар-трансплантолог був викритий „на гарячому“ під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта у розмірі 20 тис. Доларів за проведену раніше операцію з трансплантації печінки та подальше лікування і реабілітацію”, — повідомили у прокуратурі.

Під час проведення невідкладних слідчих дій у робочому кабінеті затриманого та у його помешканнях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти у сумі понад 60 тис. доларів США, йдеться у повідомленні.

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Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Відомо, що мова йде про керівника відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова Олега Котенка.

УНН зв’язався з Інститутом для отримання коментаря щодо ситуації із затриманням лікаря. Нам повідомили, що усі дії, в яких підозрюють медика, його ставлення до роботи та пацієнтів - виключного його позиція, яка немає нічого спільного з політикою закладу.

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